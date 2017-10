MDR KULTUR: Wenn man mit gestandenen Musikern über Wettbewerbe spricht, dann ergibt sich ein heterogenes Bild. Die einen sagen, es habe nichts mit Kunst zu tun, die anderen betrachten es als business as usual, als Schule des Lebens. Was sagen Ihre Erfahrungen?

Ragna Schirmer: Die sind durchaus mannigfaltig. Man kann das nicht pauschal schwarz-weiß beantworten, da ist jeder Künstler verschieden. Ich für mich habe es immer als Herausforderung betrachtet, und würde das mit der "Schule des Lebens" unterstreichen. Das Künstlerleben ist später hart genug, und es ist durchaus sinnvoll, wenn man sich als junger Mensch mal misst: Wo stehe ich im Vergleich zu anderen. Bin ich belastbar? Schaffe ich es, in einer Woche mehrere Wettbewerbsrunden zu spielen? Das ist dann später auch für Veranstalter eine gute Visitenkarte. Aber es ist natürlich auch eine sportliche Herangehensweise und hat in einigen Fällen nicht wahnsinnig viel mit der Kunst zu tun. Man muss es sportlich sehen oder wie unter uns Musikern gesagt wird: Man soll das ernst nehmen, aber nicht wichtig.

Genau das hat Ihr Kollege András Schiff auch mal gesagt: "Musik sei doch kein Sport", bzw. Kunst habe nicht mit Wettbewerben zu tun. Also Sie würden da mitgehen?

Ragna Schirmer ist selbst Wettbewerbsgewinnerin: Als einzige Pianistin gewann sie den Bachpreis des Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs gleich zwei Mal. Bildrechte: MDR/Mathias Bothor

Ja. Wobei, Wettbewerbe betreffen nur die jungen Menschen, ab 30 macht man keine Wettbewerbe mehr, da greifen dann andere Lebenswettbewerbe und Prozesse. Ich schaue auch bei meinen Schülern, ist der wirklich willens, sich einer Herausforderung zu stellen oder gehe ich mit einer Vorbereitung auf ein Juryvorspiel tatsächlich so sehr in die Tiefe mit einem Stück, kenne ich jede Nuance, reicht es mir nicht, es einfach irgendwie zu spielen, sondern bin ich bereit, mich einer Konkurrenz zu stellen mit meinem Vortrag, unter Umständen sogar mit einem Pflichtstück, das von allen Teilnehmern interpretiert wird: Kann ich mit meinem Sein auf der Bühne, mit meiner Vorstellung bestehen? Wenn man die Berufswahl anschaut bei jungen Menschen, ist es nicht unwichtig. Es gibt große Künstler, die sind komplett ohne Wettbewerbe ausgekommen. Oft ist es aber so, dass ein Wettbewerbsgewinn eine Eintrittskarte ist. Die Agenturen werden aufmerksam, die Veranstalter sehen das als hohe Qualität.