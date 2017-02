Ralph Eue ist der neue Programmchef beim Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm und damit Vorsitzender der Auswahlkommission. Dies gab das Festival am Mittwoch bekannt. Der Auswahlkommission gehört Eue bereits seit 2007 an, ebenfalls seit zehn Jahren ist er Kurator des Festivals. Eue tritt damit die Nachfolge von Grit Lemke an, die 2014 die Leitung des Filmprogramms übernommen hatte und das DOK Leipzig Ende Februar 2017 verlässt.

Die neue Zusammenstellung der Auswahlkommission war nötig geworden, nachdem Leena Pasanen den Vertrag mit der bisherigen Programmchefin, Grit Lemke, nicht verlängert hatte. Dies hatte für ziemlichen Wirbel gesorgt - gilt Lemke doch als gut vernetzte, kompetente Fachfrau. Eue kennt Lemke aus der Zusammenarbeit der vergangenen Jahre gut und schätzt sie und ihr Wirken sehr. Er sieht sich auch nicht als Erneuerer des Festivals, der ihm unbedingt seinen eigenen Stempel aufdrücken will. Vielmehr hebt er die bewehrte Tradition des Festivals hervor, der er sich verpflichtet fühlt und an der Grit Lemke seiner Meinung nach einen entscheidenden Anteil hat. Die Messlatte hänge bereits sehr hoch, sagte Eue dem MDR.

Die Auswahlkommission besteht aus Filmexperten, die die eingereichten Dokumentar- und Animationsfilme für das Jubiläumsfestival im Herbst vorsortiert. Sie bestimmt also zu einem großen Teil auch die inhaltliche Ausrichtung des Festivals, an dessen Spitze seit zwei Jahren die Finnin Leena Pasanen steht.



Mit dem neuen Leiter der Auswahlkommission, Ralph Eue, geht ein erfahrener Kurator und Filmpublizist an den Start. Dazu kommen der Filmemacher Leopold Grün und die Leipziger Kulturwissenschaftlerin Luc-Carolin Ziemann. Mit diesen drei Neuzugängen wolle man, so Eue, die bisherige Festivalarbeit fortführen. Das 60. DOK Leipzig findet vom 30. Oktober – 5. November 2017 statt.