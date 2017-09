Stange betonte die Rolle Rinks im Herbst 1989 und auch danach. So habe er als Rektor und Lehrer "immer wieder gesellschaftliche und politische Diskurse provoziert". Auch stand er "während der Friedlichen Revolution als aufrechter Partner an der Seite seiner Studenten". Sein Einsatz verhalf der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig "zu internationalem Ansehen in der Kunstwelt", so Stange.