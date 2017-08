Er war derjenige, der sich viel getraut hat, viel angeschoben hat. Er hat die Institution Museum als Feld gesehen, wo man etwas bewegen kann, wo nicht statisch nur etwas zusammengestellt wird, was dann in der Vitrine landet oder an die Wand gehängt wird. Er hatte ein sehr aktives Bild vom Museum.

Ein Museum sei für Roth auch ein wissenschaftlicher Betrieb gewesen, aber auch eine "Institution, die mitten in der Gesellschaft steht", so Vogel weiter. Das Londoner Victoria and Albert Museum, welches Roth von 2011 bis 2016 leitete, habe Roth als "Weltmuseum" verstanden.

Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte den verstorbenen Kulturmanager. Grütters erklärte am Montag, Roth habe seine Rolle in der Kultur immer auch "als politische Intervention" verstanden und lobte sein "großes Engagement in der auswärtigen Kultur". Mit seiner Arbeit an den Staatlichen Kunstsammlungen und im Hygiene-Museum Dresden sowie am Victoria and Albert Museum in London habe Roth Maßstäbe gesetzt, so Grütters weiter.