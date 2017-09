Der französisch-libanesische Regisseur Ziad Doueiri zeigte auf dem Filmfestival in Venedig noch seinen aktuellen Film "The Insult", bei seiner Einreise in den Libanon wurde er von einem Militärgericht angehört. Ein Freund des Filmemachers bestätigte das der Nachrichtenagentur dpa. Doueiri sei demnach direkt nach seiner Ankunft aus Venedig auf dem Flughafen in Beirut festgehalten worden und seine Pässe wurden einbehalten. In den Libanon war Doueiri gereist, um bei der Premiere seines aktuellen Films dabei zu sein.

Für "The Attack" gewann Doueiri beim 2th Marrakesh International Film Festival in Marokko 2012 einen Goldenen Stern Bildrechte: dpa

Doueiris bei dem Filmfestival gezeigter Film "The Insult" bekam dort eine Auszeichnung: Hauptdarsteller Kamel El Basha erhielt einen Preis als bester Schauspieler. Er spielt in dem Drama einen Palästinenser, dessen Streit mit einem Libanesen so sehr eskaliert, dass die Stadt Beirut fast vor einem Bürgerkrieg steht.



Die Anhörungen Doueiris vor dem Militärgericht beträfen hingegen seinen früheren Film "The Attack", so libanesische Sicherheitskreise. Dieser wurde teilweise in Israel gedreht. Libanon und Israel befinden sich im Kriegszustand, libanesischen Staatsbürgern ist es untersagt, nach Israel zu reisen. Seit 2013 ist die Aufführung von "The Attack" im Libanon verboten. In dem Drama geht es um einen Selbstmordanschlag in Israel. Es basiert auf einem Roman des algerischen Schriftstellers Yasmina Khadra.