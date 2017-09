Remarque-Friedenspreisträgerin Aslı Erdoğan darf aus Türkei ausreisen

Die türkische Schriftstellerin Aslı Erdoğan kann den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis persönlich in Osnabrück in Empfang nehmen. Wie die Stadt Osnabrück mitteilte, hat sie überraschend ihren Reisepass wieder erhalten. Bislang war vorgesehen, dass die Autorin zur Preisverleihung per Live-Video zugeschaltet wird.

Die Veranstalter zeigten sich sehr erfreut über die Nachricht. Noch am Donnerstag hatten Jury-Vorsitzender Wolfgang Lücke, Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und Laudator Alexander Skipis einen Brief an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan veröffentlicht, in dem sie um die Ausstellung eines Reisepasses gebeten haben.



Aslı Erdoğan erhält den Preis nach Angaben der Jury vor allem für ihre aktuelle Essay-Sammlung "Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch". Darin schreibt sie über die Auswirkungen des Putsches im Jahr 2016 auf die Türkei. Die 1967 geborene Schriftstellerin gilt als scharfe Kritikerin von Präsident Erdoğan.