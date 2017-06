Die Filmkritikerin, Drehbuchautorin und Satirikerin Renate Holland-Moritz ist tot. Wie die Satirezeitschrift "Eulenspiegel" mitteilte, starb Holland-Moritz am Mittwoch im Alter von 82 Jahren in Berlin.

Die Schriftstellerin kam 1935 in Berlin zur Welt und wuchs in Steinbach-Hallenberg in Thüringen auf. In der DDR genoss sie wegen ihres Witzes Kultstatus. Als "Kino Eule" verfasste sie jeden Monat bissige Filmkritiken für den Eulenspiegel. Insgesamt schrieb sie 50 Jahre lang für das Blatt Kritiken und satirische Texte. Im April 2015 - im Alter von 80 Jahren - verabschiedete sie sich von ihren "Eulenspiegel"-Lesern. Damit gilt sie als die am längsten amtierende Filmkritikerin der Welt.