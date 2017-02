Der Keyboarder der Ostrock-Band Rockhaus, Carsten "Beathoven" Mohren, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 54 Jahren in einer Berliner Klinik. Das gab Rockhaus-Manager, Falco Richter, am Mittwoch bekannt. Zwei Monate zuvor kam die Nachricht, dass Mohren Krebs im Endstadium habe.