Der russische Schriftsteller Daniil Granin ist tot. Wie die Agentur Interfax berichtet, starb er am Dienstagabend im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus seiner Heimatstadt St. Petersburg. "Mit dem Tod von Daniil Alexandrowitsch verlässt uns eine ganze Epoche. Die Epoche der Klassiker", sagte Russlands Kulturminister Wladimir Medinski.

Während der Belagerung von Leningrad Bildrechte: IMAGO

Granin ist einer der Autoren des bekannten "Blockadebuches" mit Erinnerungen an die Belagerung von Leningrad - heute St. Petersburg - durch die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. 2014 erinnerte er mit einer Rede im Bundestag an die Schrecken des Krieges. "Der Tod war jemand, der schweigend seine Arbeit tat in diesem Krieg", sagte der 95-jährige Schriftsteller damals. Die Haupthelden seien damals jene unbekannt gebliebenen Leningrader gewesen, die versucht hätten, anderen auf die wieder Beine zu helfen. "Ein Schluck heißes Wasser hat den Menschen häufig das Leben gerettet". Granin hatte als Soldat der Sowjet-Armee an der Leningrader Front gekämpft.