Ein Haus in der Einsamkeit, in dem gerade das Zubereiten von Mahlzeiten neu erfunden wird. Auf den Tisch kommt nur, was jahreszeitenbedingt vor der Tür wächst oder herumläuft. Und das in höchster kulinarischer Präzision: Da werden auch mal Knochenmark und rohes Herz eines Elchs auf frischem Kohl serviert – oder ein Kiefernborkenkuchen gebacken. In diesem Haus steht der schwedische Koch Magnus Nilsson am Herd und an der Knochensäge. Mittlerweile ist er ein Star unter den neuen jungen Kochkünstlern, die auf extreme Weise dem Terroir und den Jahreszeiten huldigen und dabei das Kochen neu denken lernen.

Nordländer in einem Topf?

"Held ist, wer's isst" - Magnus Nilsson stellt auch sehr exotische Rezepte vor. Bildrechte: Phaidon/Edel Weshalb nun ein Buch, das sich nicht mit der einzelnen Region, also einem spezifischen Flecken Erde zu einer spezifischen Jahreszeit beschäftigt, sondern ein Wälzer, der sich um den gesamten Norden kümmert? Immerhin eine 3.425.804 Quadratkilometer große Region bestehend aus Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Island, Grönland und den Färöer-Inseln. Zumal all die Nordmänner nicht gerne in einen Topf geworfen werden, wie Nilsson im Vorwort des Buches erzählt. Zunächst wurde er tatsächlich durch seine Verlegerin sanft zu diesem Buch gezwungen, da sie es sich in den Kopf gesetzt hatte, ein Buch über die nordische Küche herauszubringen.

Unmöglich und sinnlos, so seine erste Reaktion. Doch nach und nach wurde ihm bewusst, dass es gerade die Unterschiede sind, die ein Buch über nordische Küche spannend machen könnten. Denn ja: Fischbällchen in weißer Soße heißen nicht nur mal "Fiskeboller" (Norwegen), "Fiskbullar" (Schweden) oder "Knetti" (Färöer), sondern sie werden auch landestypisch verschieden zubereitet: mal mit Schafsnierenfett, mal ohne.

Auf der Suche nach dem kleinen Unterschied

Magnus Nilsson las sich durch gut 400 Koch- und Rezeptbücher, das älteste stammte aus dem Jahr 1755. Er lancierte eine Internetumfrage nach typischen nordischen Gerichten und suchte sich lokale Experten: Köche, Bauern, Fischer, Jäger und Gastrokritiker. Und wenn er zu Beginn nur widerwillig an die Schreibarbeit ging, so war er nach zwei Jahren Recherche nahezu süchtig.

Anfangs wollte ich dieses Buch gar nicht schreiben, am Ende konnte ich fast nicht mehr damit aufhören, und die Arbeit daran war ein unglaubliches Geschenk und ein Prozess, bei dem ich sehr viel Neues über die Esskultur gelernt habe, die ich zu kennen glaubte. Magnus Nilsson Nordic. Das Kochbuch

Reiseroute durch die nordischen Küchen

Es sind über 750 Seiten mit Rezepten, Geschichten und Fotos geworden. Karg-schöne nordische Landstriche, Kinder in Gummistiefeln, Papageientaucher auf Felsen und zum Rupfen fertig auf dem Holztisch, Räucherschuppen und Fischerhände. Dazwischen immer wieder Fotos von Zubereitungen, von verschiedenen Lachsspeisen und Erbspürees, von fermentierter Gerstenwurst oder Roggenknäcke. Allein die Bilder dieses Buches sind eine atmosphärische Leibspeise, ein Anreiz für Reisen in die Nordländer und ihre Küchen.

Sie stehen mit den Texten in Resonanz, die tatsächlich eine Reiseroute durch die nordischen Küchen vorgeben. Nach einem kurzen historischen Abriss (was eint eigentlich Skandinavien in Sachen Sprache, Geschichte, Lichtverhältnisse und Mentalität?) gehts in medias cocina: Angefangen mit Eiern über Milchprodukte, Meerestiere, Rind, Hammel, Innereien, Körner, Kuchen und so weiter führt Nilsson durch die Nahrungsmittel und ihre verschiedenen Zubereitungsarten.

Hai und Rosinen im Papageientaucher

Dabei bleibt er nah am Produkt und seinen eigenen Erfahrungen - und entdeckt alte Rezepte. Glasierte Holunderblätter etwa oder Isländisches Moos, das in Pottasche gegart eine historisch wichtige Nahrungsquelle gewesen ist und noch heute in Brot eingebacken wird. Oder wie füllt man einen Papageientaucher, der auf den Färöerinseln gern gegessen wird? Zunächst muss er über Nacht gewässert werden, damit er seinen strengen Beigeschmack nach Meer verliert, dann wird er mit einer Art Kuchenteig und Rosinen gefüllt, zugenäht und geschmort. Wobei der Teig umso besser wird, wenn er mit den Eiern eines Eissturmvogels bereitet wird.

Aber das sind die Feinheiten ... von denen man viel erfährt in Magnus Nilssons überbordendem Buch – schon beim Lesen seiner Aromabeschreibungen vermeint man die Gerichte auf der Zunge zu spüren, wobei die spannendsten und auch poetischsten Lektüren die sind, von denen man kulinarisch am weitesten entfernt ist. Etwa der isländische verrottete Hai, Kaestur Hákarl genannt. Eine der vielen regionalen Delikatessen, die Nilsson für das Buch gekostet hat. Um Hai für Menschen genießbar zu machen, seinen Gehalt an Nitrat in Ammoniak umzuwandeln und den Spiegel an Trimethylaminoxid zu senken, wird er am Strand eingegraben und die Überreste nach einigen Monaten zum Trocknen aufgehängt, um den perfekten Verwesungszustand zu erhalten. Held ist, wer's isst, schon die Beschreibungen sind atemberaubend.

Kunst, Wissenschaft, leckerer Wahnsinn

Doch neben diesen recht singulären, spektakulären Zubereitungen lädt Nilsson in über viertausend Rezepten und Varianten in die bodenständige Küche des Nordens ein, zu Zimtschnecken, gebratenem Aal, Schweinebraten oder Kartoffelstampf. Er erinnert sich an die Gerichte bei seiner Großmutter und lässt tief in seine eigene Küche blicken, mit Charme und gut gewürztem Humor.

Wir sollten hier gleich festhalten, dass Essen auf einem gewöhnlichen Küchenherd normalerweise nicht anbrennt, weil der Herd zu heiß ist, sondern deshalb, weil der Koch zu langsam ist. Magnus Nilsson Nordic. Das Kochbuch

In seinem Restaurant serviert Magnus Nilsson so experimentelle Gerichte wie Drossel mit fermentiertem Fenchel oder Lammniere mit eingelegter Ringelblume. Hohe Küchenphilosophie zwischen Kunst, Wissenschaft und leckerem Wahnsinn. Wenn man ihn nun hier in den Tiefen der nordischen Küchen verschwinden sieht, versteht man, von welchem Sprungbrett seine Kochkunst abhebt und dass im Zentrum die Wertschätzung von Lebensmitteln steht, die Wiederholung und die Variante. Nicht nur deswegen ist dieses Buch neben allem Witz und aller bibliophilen Schönheit eine großartige Kochschule.