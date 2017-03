Die Sächsische Staatskapelle Dresden will in der kommenden Saison eine Mozart-Uraufführung auf die Bühne bringen. Wie das Orchester am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um eine Sinfonia concertante für Violine, Viola und Cello. Sie vereine drei Fragmente von Sätzen, die Mozart für verschiedene Werke geschrieben hatte. Der britische Komponist Jeffrey Ching vervollständigte sie 2016 und fasste sie zu einem Werk zusammen.