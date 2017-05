Unter dem Motto "Mozart und Böhmen" findet das zweiwöchige sächsische Mozartfest vom 12. bis 28. Mai 2017 statt. Diese Verbindung wird wörtlich genommen, es erklingen die Werke Mozarts und seiner böhmischen Zeitgenossen beim Festival in Sachsen und Tschechien, so der Veranstalter, die Sächsische Mozart-Gesellschaft am Donnerstag. Mozart hatte gute Beziehungen zu Böhmen, sein "Don Giovanni" wurde 1787 in Prag uraufgeführt und ließ den Komponisten begeistert bekennen "Meine Prager verstehen mich".