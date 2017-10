"Salzburger Stier" für Pigor und Eichhorn

Die renommierte Trophäe geht jedes Jahr an je einen Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für Österreich gewinnt den "Salzburger Stier" diesmal das Wissenschaftskabarett "Science Busters", für die Schweiz kann sich der Autor und Slam-Poet Christoph Simon freuen. Die Preise sind mit jeweils 6.000 Euro dotiert. Ausgelobt wird der "Salzburger Stier" seit 1982 von den öffentlich-rechtlichen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz.

Die Preisverleihung findet am 5. Mai 2018 im traditionsreichen Steintorvarieté in Halle an der Saale statt. Zunächst wurde der "Stier" 15 Jahre lang in Salzburg verliehen, bevor er auf Reisen ging. Acht ARD-Anstalten, ORF und der SFR übertragen diesmal unter Federführung von MDR KULTUR über Radio und Fernsehen das Kabarettereignis.