Beim Schauspieltheater geht es immer mehr in Richtung Performance, Musik und Stücke, die oft selbstgemacht sind und in einem Kollektiv erarbeitet werden. Das ist die Tendenz, die man an der Auswahl ablesen kann. In diese Schublade gehören allein schon sechs der zehn eingeladenen Inszenierungen, also über 50 Prozent. Nur zwei der eingeladenen Stücke sind noch klassische Theaterstücke: 'Die Räuber' von Schiller am Residenztheater München, und 'Die Drei Schwestern' nach Anton Tschechow am Theater Basel. Zwei weitere Inszenierungen sind Buchadaptionen: Die Novelle 'Der Schimmelreiter' von Theodor Storm und der Roman '89/90' von Peter Richter in einer Inszenierung des Schauspiels in Leipzig.

Stefan Petraschewsky MDR KULTUR-Theaterredakteur