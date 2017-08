Auch vor knapp hundert Jahren durfte eine Abbildung des Scheibenberges bei einer Grußpostkarte aus der Region nicht fehlen. Bildrechte: IMAGO

Mit seinem Gestein und seiner Erscheinung hatte er im 18. Jahrhundert einen wissenschaftlichen Diskurs um die Gebirgsbildung befeuert. Der Mineraloge Abraham Gottlob Werner (1749-1814) schlussfolgerte aus dem, was er beim Scheibenberg sah, fälschlicherweise viele Argumente für die Neptunismuslehre, der zufolge alle Gesteine Sedimentgesteine seien, sich also aus dem Wasser der Ozeane abgelagert hätten. Diese Theorie ist längst verworfen worden - der Scheibenberg beeindruckt aber noch immer, auch wenn seine Entstehung heute vulkanisch erklärt wird.



Fast 30 Meter ragen die Säulen des Berges hinauf, die im Volksmund auch "Orgelpfeifen" genannt werden. Die Anmutung des Scheibenberges ist beeindruckend - auch weltweit - so dass sich die Formation als Bestandteil der "Montanregion Erzgebirge" voraussichtlich 2018 um den Titel des UNESCO-Welterbes bewerben wird.



Höhe: 807 m