Das Schloss Wernigerode war 2016 das meistbesuchte Museum Sachsen-Anhalts. Das teilte der Geschäftsführer der Schloss Wernigerode GmbH, Christian Juranek, mit. Demnach kamen 206.000 Besucher kamen im Vorjahr in das romantische Gemäuer, eine Steigerung um 10.000 Interessenten im Vergleich zu 2015. Neben deutschen Besuchern finden vor allem Skandinavier, Niederländer, Briten, Russen, Polen und Tschechen den Weg auf den Schlossberg. Und noch eine ganz besondere Gruppe zieht es auf das Schloss: Heiratswillige. Etwa 50 Hochzeiten fanden 2016 in den eindrucksvollen Gemäuern statt.

Im Festsaal des Schlosses in Wernigerode speisten schon viele berühmte Personen Bildrechte: dpa

Die Geschichte des Schlosses geht auf das frühe 12. Jahrhundert zurück, damals wurde an diesem Ort eine erste Burganlage errichtet. Später erfolgten mehrfach Um- und Neubauten. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Schloss schwer zerstört und Ende des 17. Jahrhunderts zu einem romantischen, barocken Residenzschloss als Rundburg neu errichtet. Auf dieser Grundlage wurde es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch einmal gründlich neu gestaltet, so, wie es heute zu bewundern ist. Es ist damit ein eindrucksvolles Ensemble des Historismus, des historisch-imitierenden Baustils, der in der allgemeinen Wahrnehmung das Idealbild eines mittelalterlichen Märchenschlosses prägt.