Der britische Schriftsteller Michael Bond ist tot. Wie sein Verlag Harper Collins am Mittwoch mitteilte, starb der Schöpfer des Kinderbuchhelden "Paddington" am Dienstag nach kurzer Krankheit im Alter von 91 Jahren in London. Bonds Bücher über den kleinen Bären mit dem blauen Mantel und dem roten Hut wurden in über 30 Sprachen übersetzt und verkauften sich millionenfach.

Im Kinofilm sucht "Paddington" bei Familie Brown ein neues Zuhause und stellt dabei das gesamte Familienleben auf den Kopf. Bildrechte: STUDIOCANAL

Michael Bond wurde am 13. Januar 1926 in Newbury geboren und begann seine Karriere als Schriftsteller zunächst mit Kurzgeschichten. Eher zufällig wurde er auf Kinderliteratur aufmerksam. "Paddington" erfand Bond im Jahr 1958.



Schnell wurde der kleine Bär berühmt, 2014 wurden seine Abenteuer dann mit Starbesetzung fürs Kino verfilmt. Der Bär "Paddington" wurde dabei von Ben Whishaw ("Das Parfum") gespielt; die Rolle der Schurkin, die den Bären fangen will, übernahm Nicole Kidman ("The Hours", "Moulin Rouge", "The Others"). Elyas M'Barek ("Fack ju Göhte") lieh "Paddington" in der deutschen Fassung seine Stimme.