"In Liebe und Konkurrenz – Schriftstellerpaare"

Diese Paare mögen sich dabei in vielerlei Hinsicht gegenseitig bestärkt und geholfen haben – als einer der ersten Leser des anderen zum Beispiel – aber sie haben sich zugleich auch in komplizierte Konkurrenzsituationen verstrickt. Denn es ist nicht leicht, jemanden neben sich zu haben, der womöglich besser, erfolgreicher oder auch raffinierter agiert, und das auch noch im selben Berufsfeld! Manchmal schreiben die Lebensgefährten auch sehr verschieden – wie Eva Sichelschmidt, die derzeit ihr Roman-Debüt vorlegt und mit Dichter Durs Grünbein zusammen ist – brauchen einander aber dennoch als Schreibgefährten.



Lust- wie leidvoll kann das Zusammenleben und -arbeiten sein. Fast jedes Schriftstellerpaar der Literaturgeschichte hat so seine Geheimnisse: Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre gingen beispielsweise einen Pakt ein, bei Sylvia Plath und Ted Hughes ging es so leidenschaftlich zu, dass die Schriftsstellerin ihrem Partner sogar einmal in die Wange gebissen haben soll und Zelda Fitzgerald stand mit ihren Werken oft im Schatten ihres Mannes F. Scott Fitzgerald und litt unter dessen Alkoholkonsum und Gewalttätigkeit.