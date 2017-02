Die Semperoper Dresden hat ihre kommende Spielzeit unter das Motto "Brüchiger Frieden" gestellt. Das teilte der kommissarische Intendant Wolfgang Rothe am Montag in Dresden mit. Mit den zehn Premieren der Spielzeit kommen Werke auf dem Spielplan, die Fragen aufwerfen, die es in einer sich wandelnden Gesellschaftsstruktur und politischen Welt immer wieder neu zu stellen gilt: Inwieweit strahlen radikale und traumatische historische Ereignisse in die Gegenwart? Wo beeinflusst die Vergangenheit unsere Gegenwart? Und: Leben wir in sicheren Zeiten oder scheint es nur so?

Wir haben in der letzten Zeit Veränderungen wahrnehmen müssen, die uns verunsichern. Wolfgang Rothe, kommissarischer Intendant der Semperoper Dresden

Rothe weist damit auf die aktuellen politischen Entwicklungen in Europa und Amerika hin. Am Ende, so Rothe, stellt sich auch die Frage, was jeder selbst dazu beitragen kann, um Schlimmeres zu verhindern.

In der Spielzeit bilden das große Epos von Krieg und Frieden "Die Trojaner" von Hector Berlioz den Auftakt und die Doppelpremiere von "Oedipus rex" (Igor Strawinsky) und "Il prigioniero" (Luigi Dallapiccola) zum Finale die thematische Klammer. Beide Inszenierungen stellen nach Angaben der Oper sehr deutlich die Frage nach der Brüchigkeit des Friedens.

Das innere Ringen um den Frieden

200 Jahre Staatsopernchor

Am 8. Oktober 2017 feiert der Sächsische Staatsopernchor Dresden sein 200-jähriges Chorjubiläum mit einem Jubiläumschonzert. Dieses ist zugleich das Preisträgerkonzert der Stiftung zur Förderung der Semperoper Dresden. Diese würdigt den Chor zum Jubiläum und feiert zeitglich selbst: Die Stiftung besteht seit 25 Jahren.