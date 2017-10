MDR KULTUR: Frau Kikelli, in der neuen Serie stehen sie als Polizistin mit Migrationshintergrund zwischen den Fronten. Sie dienen dem deutschen Staat und fühlen sich weniger ihren türkischen Wurzeln verpflichtet, was zu Spannungen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder führt. Sie haben oft gesagt, sie wollen nicht nur Rollen mit Migrationshintergrund spielen. Was hat sie an der Rolle der Sibel gereizt?

Durch ihre Rolle in dem Fatih-Akin-Film "Gegen die Wand" wurde Sibel Kekilli bekannt. Bildrechte: IMAGO Sibel Kekilli: Das wird mir immer wieder gesagt, das ist witzig. Ich hab gesagt, ich möchte nicht dauerhaft in diese Schublade gesteckt werden, dass die Leute sagen: Jetzt kommt die Quotentürkin oder die Klischeetürkin - okay, dann nehmen wir die Sibel Kekilli. Das ist nicht so, weil ich das bis jetzt sehr gut steuern konnte. Es gab viele Angebote, wo ich dann auch abwägen musste, was bringt mir das. Aber wenn die Rolle so unglaublich toll ist wie in "Die Fremde" oder "Gegen die Wand" aber auch jetzt die Rolle der Sibel in "Bruder - Schwarze Macht", dann sage ich ja. Das ist ein Bonus für mich, so eine Rolle zu spielen mit meinem Migrationshintergrund. Klar spiele ich das!

Im Tatort haben sie sieben Jahre lange explizit eine deutsche Beamtin mit dem Namen Sarah Brand gespielt. Aber auch das hat bei vielen für Verwirrung gesorgt. Warum?

Ich musste das beim Tatort in Interviews mit Journalisten oft erklären, weil ich jedes Mal gefragt wurde: Warum heißen sie Sarah Brand? Wirklich, das ging mindestens vier Jahre so, bis ich mich irgendwann geweigert habe, diese Fragen zu beantworten. Ich wurde nie auf der Straße angesprochen und gefragt, wieso spielen sie jetzt eine Deutsche, sondern ganz normal: "Sie sind doch Sarah Brand. - Toll! " Ich habe die Rolle sehr geliebt, aber das ich das erklären muss jedes Mal, warum ich so eine Rolle spiele? Das ist so ein Alltagsrassismus - kann man doch so benennen oder?

Sibel Kekilli: "Ich verleugne meine türkischen Wurzeln nicht, aber ich bin hier geboren." Bildrechte: NDR/Marion von der Mehden Mir wurde auch schon gesagt, dass es langweilig sei, wenn ich eine Deutsche spiele. Eine türkische Rolle sei doch viel interessanter. Dann sage ich: Wie? Jetzt beleidigen sie alle deutschen Schauspieler, die nur deutsche Rollen spielen. Das meinen die gar nicht böse. Nochmal, ich bin Deutsche. Ich verleugne meine türkischen Wurzeln nicht, aber ich bin hier geboren.



Wir haben leider in der Filmbranche natürlich auch weniger gute Frauenrollen, aber auch weniger gute Rollen für Schauspieler mit Migrationshintergrund, ob jetzt türkisch oder italienisch. Meistens spielen sie dann doch Klischeerollen wir Türsteher oder so.

In der Serie "Bruder - Schwarze Macht" geht es um die Schwierigkeiten, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Als Polizistin mit Migrationshintergrund sitzen sie zwischen allen Stühlen, als sich ihr kleiner Bruder radikalisiert. Die türkische Familie, vor allem die Mutter, versteht nicht, dass sie Polizistin sind, einen deutschen Mann haben, "vorbildlich" integriert sind. Die Serie zeigt sehr realistisch die Schwierigkeiten der viel beschworenen Integration. Mit welchen Reaktionen rechnen Sie?

Ich finde ganz toll, dass ZDF Neo jetzt diese Serie macht. Und da gehört leider immer noch sehr viel Mut dazu. Also ich verstehe es, da hat man Angst, dass man angegriffen wird. Und dann heißt es, bevor man das überhaupt kennt: Wie kannst Du nur so eine Serie machen? Das war schon bei "Gegen die Wand" so, dass man gesagt hat: Ihr macht uns Türken schlecht. Oder auch bei "Die Fremde" war das so.

Der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland erhielt Sibel Kekilli 2017. Bildrechte: dpa Und wenn man "Die Fremde" anguckt, dann weiß man doch, da wird niemand schlecht gemacht, sondern da werden beide Seiten in ihrer Verzweiflung gezeigt. Der Vater, die Mutter, die Tochter, die Brüder … unter welchem gesellschaftlichen Druck sie stehen.



Und auch in "Bruder - Schwarze Macht" geht es um den unglaublichen gesellschaftlichen Druck, der auf der Familie liegt. Die Botschaft ist, dass man versucht, vielleicht zu verstehen. Nicht dass man Verständnis hat, warum sich jemand radikalisiert, aber hier wird versucht zu zeigen, warum und wie es dazu kommt. Gut wäre, dass man sich darauf einlässt und erstmal schaut.

Sie sind eine internationale Schauspielerin. Seit ihrer Rolle in der Erfolgsserie "Game of Thrones" gibt es immer wieder Spekulationen, sie bald wieder in einer amerikanischen Serie zu sehen?

Ja ich werde eine internationale Serie drehen, aber wir drehen in Europa. Lassen sie sich überraschen. Es ist wirklich witzig, wie man sich darauf fixieren kann. Nach "Game of Thrones" haben die Leute gesagt: Was machst denn du noch in Deutschland? Ich lebe noch hier, ich wusste nicht, dass ich da rüber gezogen bin. Ich würde da gerne mal ein halbes Jahr verbringen.



"Game of Thrones" war ein Glücksfall, eine tolle Rolle, eine tolle Serie mit tollen Menschen. Wenn da was kommt ja, wenn nichts kommt, dann eben nicht. Ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwo mitspielen. Ich habe das immer so gemacht, meine Rollen sehr bewusst mit meinem Bauchgefühl und mit meinem Herzen ausgewählt. Und so wird es auch weiterhin bleiben.