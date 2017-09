Das Ökodorf Sieben Linden feiert Geburtstag. Vor 20 Jahren begann ganz im Norden Sachsen-Anhalts, in der Nähe von Salzwedel, die aufregende Geschichte von Menschen, die für nachhaltige Lebensbedingungen nicht nur demonstrieren wollten, sondern selbst auf einiges verzichten, um ihren ökologischen Fußabdruck in allen Lebensbereichen zu verringern. Ihr Ziel: ein Ausstoß von höchstens 2.500 Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalenten pro Person und Jahr, also zwei Drittel weniger als der normal lebende Bundesbürger für sich beansprucht.

Wie das geht? Diese Frage mag sich jeder stellen, der in ganz gewöhnlichen Lebenszusammenhängen steckt – in einer Wohnung mit Wohn-, Schlaf-, Kinder- und vielleicht sogar Arbeitszimmer, mit Heizung, warmem Wasser aus der Wand und Toilettenspülung, mit eigenem Auto und Einkauf im nächst- oder manchmal auch etwas weiter entfernt liegenden Supermarkt. Alles Details, die es so nicht gibt in Sieben Linden.