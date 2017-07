Im Bundestagswahljahr geraten Social Bots verstärkt in den Fokus. Die Präsidentschaftswaheln 2016 in den USA haben gezeigt, dass zumindest eine starke Aktivität dieser Meinungsroboter zu verzeichnen war. Inwieweit diese Wahlentscheidend war, wird heftig diskutiert.

Der Begriff "Bot" kommt von Roboter. Bots sind kleine Programme, die zentral von Menschen gesteuert werden, dann jedoch in den Sozialen Netzen wie Twitter oder Facebook autonom agieren. So werden Nutzerprofile betrieben und Kommentare geschrieben. Der Betreiber kann kleine Botgruppen ansteuern, aber auch Armeen von Hundertausenden, die sich dabei nicht erkennbar synchron verhalten, sondern eine gewisse Variabilität in ihrem Verhalten zeigen.



Das Schwierige ist, dass diese Bots heute über eine gewisse Intelligenz verfügen. Zudem begehen Sie mittlerweile absichtlich Fehler, was es schwer macht, sie zu erkennen. Außerdem ändern sie nahezu täglich ihr Verhalten, wodurch die Botjagd zu einem Katz-und-Maus-Spiel wird.