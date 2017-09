Kinderbuch | Taran Bjørnstad und Christoffer Grav: "Der Krokodildieb"

Aus dem Buch

"Er ist wütend auf Mama und Papa. Warum genau, weiß er nicht, aber wütend ist er. Und auf Kine und Petter. Eigentlich ist er auf alle wütend. Aber am allerwütendsten ist er auf sich selber. Weil er so ein Schisser ist und vor allem Angst hat, obwohl er viel lieber mutig und cool wäre. Dann müsste er nicht immer sauer werden, wenn die anderen ihn aufziehen, und sich nicht so oft Dinge ausdenken, die gar nicht wahr sind."

Aus: Taran Bjørnstad, Christoffer Grav - "Der Krokodildieb" (S.41)

Jugendbuch | Sarah Crossan: "Eins"

Aus dem Buch

"Jeder, der auch nur über einen Funken guter Manieren verfügt,

bezeichnet uns als verbunden,

obwohl wir auch schon anders tituliert wurden:

Freaks, Chimären,

Monster, Mutanten

und einmal sogar als zweiköpfiger Dämon,

weshalb ich so sehr geweint habe,

dass ich eine Woche lang verquollene Augen hatte.

Aber es lässt sich nicht leugnen, dass wir anders sind.

Wir sind buchstäblich miteinander verbunden,

an der Hüfte –

vereint in Blut und Knochen."



Aus: Sarah Crossan - "Eins" (S. 10)

Sachbuch | Piotr Socha: "Bienen"

Aus dem Buch

"In Kenia schützen kleine Bienen die Felder vor riesigen Elefanten … Zwischen zwei Zaunpfählen werden Bienenbeuten aufgehängt. Die Beuten sind über waagerecht gespannte Schnüre miteinander verbunden. Wenn die Elefanten nun das Feld stürmen wollen, berühren sie die Schnüre und bringen die Beuten ins Wanken. Prompt gehen die Bienen auf die Störenfriede los. Die Elefanten kommen nicht zu Schaden, ihnen vergeht dabei aber meist der Appetit."

Aus: Piotr Socha - "Bienen" (letzte Seite)

Jugendjury | Tamara Ireland Stone: "Mit anderen Worten: ich"

Nominiert für den Preis der Jugendjury: "Mit anderen Worten: ich" Bildrechte: Magellan Verlag In der Übersetzung von Sandra Knuffinke und Jessika Komina

336 Seiten

Magellan Verlag

ISBN: 978-3734850219

ab 14 Jahren



Sam, eigentlich Samantha, erzählt von ihrem Alltag, der für sie schwer zu bewältigen ist. Denn ständig dreht sich in ihrem Kopf ein Gedankenkarussell – erst langsam, dann schneller und oft kaum aufzuhalten, ausgewachsene Panikattacken sind die Folge. Da heraus wieder in die Realität zu finden - das ist Sams Lebensaufgabe. Ihre Familie, ihre Therapeutin Sue und vor allem auch die unkonventionelle Schülerin Caroline helfen ihr dabei. Caroline versteht Sam ohne viele Worte und nimmt sie mit zum geheimen Dichterklub der Schule. Dort lernt Sam, dass Worte in Zusammenhängen, in Zeilen formuliert werden können und dass das für sie etwas Gutes, ja Wirkmächtiges ist.



Sam dabei zu begleiten, wie sie Stück für Stück zu sich selbst findet, ist eine herzerwärmende Leseerfahrung. Dieses Buch mit überraschenden Wendungen zeigt: Manchmal bedarf es keiner großen Worte, nur eben die richtigen müssen es sein.

Aus dem Buch