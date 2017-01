Die Themen der Sendung im Überblick * Die Sacherin von Annaberg: Wer heute in der Welt Luxusgüter verpacken will, für den ist die Firma Sacher in Annaberg eine gute Adresse.



* Aller Anfang ist leicht – und das Aufhören? Gerhild Sacher hat in den letzten 25 Jahren erfolgreich die Etui-Manufaktur in Annaberg (wieder)aufgebaut. Da fällt das Aufhören nicht leicht.



* Wenn der Nachwuchs die Nachfolge verweigert: Betroffene Betriebe können sich an das Netzwerk Unternehmensnachfolge bei der Handwerkskammer in Magdeburg wenden



* A. Lange & Söhne – Ein Name, der verpflichtet: Auch wenn der Luxusuhrenhersteller kein Familienbetrieb mehr ist, fühlt er sich dem Namen und den Maximen des Gründers verpflichtet.



* 100 Jahre? Unvorstellbar! Karen Häcker und Michel Treiber gründeten im vergangenen Jahr ihr Start Up, das in Weimar Taschen aus Industrieabfällen fertigt. Wo sehen sie sich in zehn Jahren?



Redaktion: Annette Militz

Moderation: Annett Mautner