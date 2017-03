Spezial | Elektromobilität Das Auto neu erfinden?

Also bleibt die E-Mobilität ein Wunschtraum? Auf lange Sicht sicher nicht. Aber wann es wirklich richtig losgeht mit den Stromern, weiß niemand. Deutschland ist beispielsweise bei der Batterieforschung fast gar nicht dabei, hat also Entscheidungen überhaupt nicht in der Hand. Vielen erscheint die Hybridtechnik, also die Kombination von kleineren E-Motoren mit herkömmlichen Benzinern, als Übergangstechnologie. Aber tatsächlich waren Chancen und Risiken einer neuen Technologie selten so schwer abzuschätzen wie in diesem Fall.