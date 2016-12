Die Realität sieht in vielen deutschen Haushalten allerdings anders aus: Hohe Erwartungen aneinander und ungelöste Konflikte können die Weihnachtstage belasten. So kann Familie gerade auch zu den Feiertagen nicht nur zur Zuflucht, sondern auch zur Zumutung werden.

Die Gründe dafür liegen nicht nur in der hohen Emotionalität und den hohen Erwartungen. Hinzu kommt der Stress in der Zeit davor, der sich nicht einfach am 24. Dezember ablegen lässt: Im Beruf wie auch im privaten Umfeld musste häufig noch Vieles geschafft und dazu das Fest geplant und organisiert werden.

Der Weihnachtsabend ist also nicht selten der Höhepunkt einer stressigen Zeit, an dem die ganze Familie dünnhäutig ist und sich lang schwelende Konflikte in einem großen Knall entladen – gerade weil man es anders, harmonischer, friedlicher haben möchte als es ist. Schuld daran sind familiäre Prägungen, Muster und Reflexe, die lebendiger sind als man dachte.



Aber warum sind sie so stabil, und was bedeuten sie für unser Zusammenleben über die Familie hinaus? Und wie verändert sich die Ordnung der Familie durch die neuen Technologien der Reproduktionsmedizin? Wird der Anspruch auf (idealisiertes) Familienglück erfüllt? Das MDR KULTUR-Spezial sucht Antworten.