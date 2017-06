MDR KULTUR-Spezial: Das Geheimnis des grünen Rasens

Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch im Radio: MDR KULTUR-Spezial | 01.06.2017 | 18:05 Uhr



Die Themen der Sendung:



- Wie kam der Rasen in unseren Garten? Gespräch mit MDR KULTUR-Autorin Sabine Frank



- Was man bei einem Sensen-Lehrgang lernt - Reportage von Juliane Neubauer



- Die Sense stand am Anfang: Welche technischen Geräte hat der Mensch im Lauf der Jahrhunderte erfunden, um seinen Rasen zu stutzen? Interview mit dem Autor Alexander Wimmer



- Eine philosophische Betrachtung zum Fußballrasen von MDR KULTUR-Redakteur Bernd Schekauski



- Gespräch mit Wolfgang Henle von der Staatsschule für Gartenbau in Stuttgart, der jahrelang zum Thema Rasen geforscht hat