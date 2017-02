MDR KULTUR: Ist Falladas Lebensgeschichte eine Erfolgs- oder Leidensgeschichte?

Peter Walther: Auf jeden Fall beides. Er war zweimal im Gefängnis und 26 Mal in psychiatrischen Anstalten, Kurhäusern oder Sanatorien und zugleich war er Bestseller-Autor, nicht allein in der Weimarer Republik, sondern auch im Dritten Reich, mit hohen Einnahmen. Er hat damals so viel verdient wie ein Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts, ein Vorgänger des Max-Planck-Instituts. Und diese Krankheit war nicht nur eine lästige Nebenerscheinung in seinem Leben, sondern Teil der Persönlichkeitsstruktur, ebenso wie das Schreiben auch. Es gab ein ganz frühes Bewusstsein einer Persönlichkeitsspaltung bei ihm selbst. Es gibt ein Erinnerungsbuch von Hans Fallada, wo er beschreibt: Sie fahren als Kinder in die Ferien mit den Eltern und er hat die Vorstellung, es gebe zwei Hans Fallada. Ein Hans Fallada, der zu Hause bleibt [...] und dann gibt es den anderen Fallada, der vor sich die Ferien sieht. Und der eine tut manchmal Dinge, die der andere verantworten muss und der andere aber nicht versteht. Das ist so ein Muster, das sich durch sein ganzes Leben und seine ganze Literatur zieht.

Brauchte Fallada den Rausch, um zu schreiben? Oder hätte er auch in dieser heilen Welt schreiben können?

Zum Schreiben selbst brauchte er keine zusätzlichen Rauschmittel, abgesehen von den Zigartetten, von denen er phasenweise bis zu 180, 200 am Tag geraucht hat. Zu schreiben, war Rausch genug. Es gehörte zu seiner Triebstruktur, und es war so etwas wie ein Naturereignis. Er lebte ja zeitweise in drei Welten parallel: In der Familienwelt, in der Figurenwelt seiner Literatur, und die dritte Welt war die Welt der Sanatorien und Psychiatrien, die ja auch so ihre eigenen Gesetze hat.

Nähern wir uns Fallada nicht aus psychologischer Sicht, sondern aus politischer Sicht. Er hat Deutschland nach der Machtergreifung der Nazis nicht verlassen. Wie hat er sich in den Jahres des NS-Regimes verhalten, wie hat er sich positioniert?

Wie in allem auch sehr schwankend. Er war nie ein Nazi, konnte von seiner ganzen künstlerischen Struktur her keiner sein. Aber er hat 1938 dann endgültig eine Grundentscheidung getroffen; nämlich die, in Deutschland zu bleiben. Und der Preis war sehr hoch, weil er als Schriftsteller nur existieren konnte, indem er sich angepasst hat. Er hat also Vorreden für Bücher geschrieben, hat auf spezielle Forderungen von Goebbels das Romanende vom "Eisernen Gustav" umgeschrieben, im nationalsozialistischen Sinne. Das Gespaltene seiner politischen Haltung wird am ehesten deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass er 1944 in Haft ein Tagebuch verfasste, in dem er sich seinen Hass auf den Nationalsozialismus von der Seele schrieb. Und gleich im Anschluss weiterarbeitete an einem antisemitischen Roman als Auftragswerk des Propagandaministeriums.

Wo ist Fallada zu verorten?