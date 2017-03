"Sie fressen alles außer Zitrone und Tabascosauce" – das meldete im Sommer 2015 die Sunday Times. Doch die Feinschmecker waren – Sie ahnen es – keineswegs Vertreter der Gattung Homo sapiens. Nein, die Rede ist von Möwen. Und wer hat sie nicht schon mal beobachtet – die Vertreter der Vogelfamilie der Regenpfeiferartigen. Wenn sie sich mit lautstarkem Gekreisch an den Rändern der Seen und Meere dieser Welt pfeilschnell auf Brotkrumen stürzen, die ihnen, man muss es einfach annehmen, lebensmüde Badegäste und selbsternannte Tierfreunde zugedacht haben.

Von der Taube bis zur Rotkehlchenmirabelle

Ein Buch, das mit manchem Vorurteil aufräumt Bildrechte: Blumenbar Aber es gibt unter den etwa 11.000 Vogelarten noch ganz andere Exemplare – sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Die Palette reicht von ganz winzigen Vertretern, wie zum Beispiel der Rotkehlchenmirabelle, bis hin zu großen und ausgesprochen gefährlichen Kreaturen, den Harpyien – einer sehr kräftig gebauten Greifvogelart. Sie bewohnt die tropischen Wälder Mittel- und Südamerikas und ernährt sich vor allem von Faultieren und Affen. Schon der aus dem thüringischen Renthendorf stammende Zoologe und Schriftsteller Alfred Brehm zeigte sich erleichtert, dass derartige "Scheusale" nicht die "Auenwälder in Leipzigs Umgebung" bevölkern. Nein, hierzulande sind ganz andere Arten heimisch. Rotkehlchen und Nachtigallen, Spatzen und Spechte, Elstern und Eisvögel.

Aber auch unter diesen uns eher vertrauten gefiederten Freunden ist einiges los. Das jedenfalls konstatieren die Autoren einer "Kritik der Vögel". Der Historiker Thomas Roth und der Schriftsteller Jürgen Roth sind von Kindesbeinen an vertraut mit der Vogelwelt. Und um die ist es schlecht bestellt, halten sie fest:

Es gibt achtzig Prozent weniger Insekten als vor zwanzig Jahren, legte im Januar 2016 eine Expertenkommission im Umweltausschuss des Bundestages dar (...) Zwanzig Prozent der Großschmetterlinge sind in Deutschland ausgestorben, jede dritte Tier- und Pflanzenart ist vom Aussterben bedroht – und das bedeutet: jede zweite Vogelart. Thomas Roth, Jürgen Roth: "Kritik der Vögel"

Wer erkennt mehr als drei Allerwelts-Vogelarten?

Vor nicht allzu langer Zeit gab die "tageszeitung" zu bedenken: "Artenkenntnis ist etwas, das in unserem heutigen Leben keine Rolle spielt." Übrigens trotz all des Redens über die "Epoche der Ornithomanie", in der wir uns angeblich befinden. Probieren Sie es aus – fragen Sie ihre Lieben. Sie werden feststellen, dass die wenigsten unter uns auch nur ein, zwei oder gar drei von nur fünfzehn Allerwelts-Arten erkennen, die auf dem Cover eines Vogelbestimmungsbuches abgebildet sind. Diese Tatsache erklärt zumindest teilweise, weshalb eine "Kritik der Vögel" notwendig sein könnte. Zum Beispiel, um in den "Ratten der Lüfte", wie Tauben heutzutage hin und wieder betitelt werden, auch wieder das zu sehen, was sie uns auch sind:

Schon in der Antike standen sie für Liebesfähigkeit, Liebreiz und Idylle; die Taube brachte Noah die Kunde von der zurückweichenden Flut; durch eine Taube ist der Heilige Geist auf die Christen und der Pazifismus über die Menschen gekommen; in Kirchen und Kunsttempeln, mit Bild und Wort wurden sie gepriesen, jene Eigenschaften der Taube, die der Menschheit zum Vorbild dienen sollten: Sanftmut, Treue, Friedfertigkeit, Scheu und Innigkeit. Thomas Roth, Jürgen Roth: "Kritik der Vögel"

Illustrationen des Karikaturisten F. W. Bernstein

Nun ja, ganz so zierlich geht es nicht immer zu in der "Kritik der Vögel" von Jürgen und Thomas Roth. Und der Leser sollte zumindest hingewiesen sein zum Beispiel auf die Illustrationen des Bandes – angefertigt von F. W. Bernstein. Bis zu seiner Pensionierung war er Professor für Karikatur und Bildgeschichte an der Hochschule der Künste Berlin. Zusammen unter anderem mit Robert Gernhardt, Eckard Henscheid und F. K. Waechter begründete er die Neue Frankfurter Schule, deren Publikationsorgan das Satiremagazin Titanic ist. Und wer das mag, dem sei die "Kritik der Vögel" wärmstens empfohlen.

In Form einer Kulturgeschichte erzählt sie in einzelnen Kapiteln von der Heckenbraunelle und dem Kormoran, vom Zilpzalp und dem Specht. Und analysiert nicht nur den zivilisatorisch bedingten Wandel unseres Taubenbildes, sondern erinnert an manch Alt-Vorderen in Sachen Vogelkunde und lässt neben dem schon erwähnten Brehm zum Beispiel auch Johann Friedrich Naumann oder Oskar Heinroth zu Wort kommen, Konrad Lorenz oder Horst Stern. Doch die Gedanken der großen alten Männer ersetzen auf keinen Fall das selbst gehörte Vogel-Gezwitscher in freier Natur.

Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch im: Radio | MDR KULTUR-Spezial | 21.08.2017 | 18:05 Uhr

Angaben zur Sendung MDR KULTUR-Spezial: "Hört mal, was da zwitschert! Neuigkeiten aus der Vogel-Welt"



Weitere Themen:



Die Frühjahrs-Konzerte unserer Singvögel werden immer leiser. Und der Naturschutzbund warnt: Wenn nichts passiert, sterben Singvögel mehr und mehr aus. Eine Vogelzählung in diesem Frühjahr hat das eindrücklich bestätigt. Annegret Faber berichtet.



"Ornithology" heißt ein prächtiges Buch aus den Niederlanden von Anne Geene und Arjan de Nooy. Für die Gestaltung zeichnet Jeremy Jansen verantwortlich. Kürzlich wurde es mit der "Goldenen Letter" ausgezeichnet, der höchsten Ehrung, die die Stiftung Buchkunst zu vergeben hat. Wir sprechen mit einem Juror.



Vögel zu beobachten - das tut uns Menschen gut. Das jedenfalls sagt der Naturwissenschaftler und Ökologe Ernst Paul Dörfler. Denn es entspannt nicht nur gestresste Zeitgenossen, sondern schult auf ganz verschiedenen Ebenen unser Verständnis für natürliche Kreisläufe. Darüber sprechen wir mit Ernst Paul Dörfler.