- Marc Bolan und die Geburt des Glamrock

Er war ein Narziss, und sein Goldmund eine verdammt große Klappe. "Gebt mir einen C-Dur-Akkord, und ich gebe euch eine Million Melodien", ließ Marc Bolan in einem Interview verlauten, als halb Europa ihm und seiner Band T. Rex bereits zu Füßen lag. Darunter Hunderte junger Mädchen, die seinetwegen buchstäblich die Besinnung verloren hatten. Der Gitarrist und Sänger mit dem lockenumrahmten Gesicht und den aufgemalten Sternen unter den Augen hielt nicht hinter dem Berg mit seinem Masterplan:

Ich wollte immer ein Teenager-Idol sein. Will das nicht jeder - angebetet werden? Es gibt nichts Größeres, als vor 80.000 Leuten seine Show abzuziehen. Marc Bolan

Soundtrack für eine neue Generation

Im Mai 1972 wurde Marc Bolan in München von der Jugendzeitung "Bravo" mit einem "Goldenen Otto" ausgezeichnet. Bildrechte: dpa Im Sommer 1972 ist Marc Bolan der britische Superstar schlechthin: Der 25-jährige Sohn eines Lkw-Fahrers und einer Marktfrau verkauft 60.000 Singles am Tag und schreibt einen Hit nach dem anderen: "Hot Love", "Get It On", "Jeepster“, "Children of the Revolution". Das sind unverwechselbare, aufreizend unwiderstehliche Songs, die sich wie der Soundtrack für ein neues Utopia anhören. Marc Almond, später Sänger des Pop-Duos Soft Cell, gehört zu seinen Fans der ersten Stunde:

Er sank auf die Knie, bearbeitete seine Gitarre mit dem Tambourin, fast wie Hendrix, und tat so, als hätte er Sex mit seiner Gitarre. Der Sound war unglaublich elektrisierend. Die Leute tanzten auf den Gängen wie die Bekloppten. Beatlemania war Schnee von gestern – das war T. Rextasy. Marc Almond

Der Sound von T. Rex nennt sich Glam: Ein Stil, der in Bolans postmodern konstruierter Kunst-Persona, Unschuld und Kalkül, Magie und Taschenspielerei zusammenbringt und einen neuen Pop definiert. Es entsteht ein hymnisches, sexualisiertes Jubilate, das der etablierten, Dylan- und Pink-Floyd-konditionierten Musikkritik einen kalten Schauder über den Rücken jagt.

Vom Glamrock-Superstar zur "Glitterwurst"

Nebenbei wird Bolan in seiner Rolle als Teen-Idol mit jedem Tag größenwahnsinniger, was sich nicht zuletzt in einer seinem Song "Children of the Revolution" manifestiert. Die Kinder seiner Revolution, das waren Bands wie The Sweet, Slade und Roxy Music, Künstler wie Gary Glitter und David Bowie. Während Marc Bolan kreativ weiter und weiter auf Grund lief, sich Gebirge von Kokain in die Nase zog und in Ozeanen von Champagner schwamm. Dabei ging er derart aus dem Leim, dass ihn ein übelmeinender Kritiker maliziös als "Glitterwurst" bezeichnete. Der Radiomoderator Bob Harris:

Marc war ein völlig anderer Mensch geworden. Er war aufgegangen wie ein Hefekloß - quasi das Sinnbild seines eigenen, komplett aufgeblasenen Egos Bob Harris

Der Tyrannosaurus Rex als Sinnbild

Namenspate seiner Band war der größte fleischfressende Saurier der Kreidezeit gewesen. Marc Bolan hatte ihn stets als Metapher verstanden. "Der Tyrannosaurus Rex, das ist der Rock’n’Roll", stellte er in einem Interview fest. "Wenn man nicht verdammt aufpasst, beißt er einem den Kopf ab." Es war die übliche Macho-Suada vom Pop als Schlachtfeld, auf dem nur die Härtesten überleben.

Dabei wusste Marc Bolan ganz genau, dass es weit weniger dramatisch war. Sein letzter großer Hit war auch sein Schwanengesang. Er trug den Titel "Whatever Happened to the Teenage Dream?". Kein Song der Popgeschichte hat schmerzlicher zusammengefasst, was es bedeutet, wenn das eigene Verfallsdatum abgelaufen ist.