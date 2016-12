Anfang der 90er-Jahre steckt die UdSSR in einer tiefen Krise – wirtschaftlich wie politisch. Um sich daraus zu befreien, will Generalsekretär Michail Gorbatschow die Union der Sowjetrepubliken auf eine neue Grundlage stellen. Die Grundidee: Mehr Eigenverantwortung. Eine Riege von Alt-Stalinisten putscht daraufhin gegen den Generalsekretär. Der Putsch scheitert.



Historische Ironie: Die Widersacher Gorbatschows, die die alten Verhältnisse doch retten wollen, beschleunigen den Zerfall nur noch. Bereits Anfang Dezember erklären Russland, die Ukraine und Weißrussland das Ende, wenig später stimmen die anderen Sowjetrepubliken zu. Und schon Weihnachten 1991 wird die rote Flagge am Kreml eingeholt. In der Nacht auf den 1. Januar 1992, endet die Existenz der Sowjetunion auch formal.

Wehmut und Verklärung

Heute, ein Vierteljahrhundert später, weht die Fahne der untergegangenen Union an vielen Orten jedoch wieder. Vor allem in Russland erinnern sich viele Menschen mit Wehmut an die Größe des untergegangenen Reiches, an Zeiten eines vermeintlich gleichberechtigten und solidarischen Zusammenhalts. In den ersten postsowjetischen Jahren haben die Russen sehr bald lernen müssen, dass Demokratie und Freiheit mit vielen Schwierigkeiten verbunden sind.

Russlands Präsident Wladimir Putin Bildrechte: dpa Die Erinnerung an die Jahre unter einem wodka-seligen Präsidenten Boris Jelzin verbinden viele von ihnen mit Niedergang, Chaos und dem Gefühl kollektiver Demütigung. Russlands gegenwärtiger Präsident Wladimir Putin knüpft geschickt an solche Erfahrungen an, wenn er eine Politik der nationalen Größte betreibt – und die untergegangene Sowjetunion darüber verklärt.

80 Prozent der Russen sind mit Putin zufrieden