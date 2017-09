"Wenn alle, die Gedichte schreiben, auch bloß mal eins lesen würden, das heißt: Mal einen Gedichtband kaufen würden!" Diese Auskunft von Verlegern und Buchhändlern spielt an auf ein weit verbreitetes Vorurteil: Viele Menschen verfassen irgendwann einmal ein Gedicht, um sich damit vielleicht ihre pubertären Kümmernisse von der Seele zu schreiben. Die Lyrik als literarische Kunstform aber habe es schwer, weil sie zu elitär sei und sich nur an eine kleine Schar von Eingeweihten wende. Aber stimmt dieser Befund?

Der Lyriker und Büchner-Preisträger Marcel Beyer Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Marcel Beyer und Jan Wagner, beide als Lyriker bekannt geworden, wurden in diesem Jahr mit dem Büchner-Preis geehrt. In Berlin gibt es eine neue Lyrik-Generation, die die eigenen Positionen sehr lebhaft diskutiert. Und auch in Mitteldeutschland gibt es Einiges zu entdecken: Zwei der mittlerweile wichtigsten unabhängigen Verlage mit sehr viel Lyrik im Programm sitzen in Dresden und Leipzig, die "edition AZUR" und der Verlag "Poetenladen", in dem auch die Zeitschrift "Poet" erscheint. Seit 2005 arbeitet die "edition azur" in Dresden. Hier erscheinen schön gestaltete Gedichtbände etwa von Nancy Hünger, Jan Röhnert oder Sascha Kokot. Geführt wird der Verlag von Helge Pfannenschmidt.