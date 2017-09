Anke ist Mitte 30 und versucht seit Jahren schwanger zu werden. Doch es klappt nicht. Endlich entschließt sie sich gemeinsam mit ihrem Partner, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. In Deutschland gibt es ca. 130 Kinderwunschzentren. Diagnose, Behandlung, schwanger. Die künstliche Befruchtung außerhalb des Körpers – in vitro - ist erstmals 1977 in England gelungen. In den letzten Jahren wurden in Deutschland etwa 13.000 Kinder pro Jahr mit Hilfe der Reproduktionsmedizin geboren.