Eine schöne Gruselgeschichte voller gestalterischer Details Bildrechte: Boje/Bastei Lübbe

Der 12-jährige Warren ist der Erbe eines Hotels, das von Generation zu Generation in seiner Familie weitergegeben wird. Da er jedoch noch nicht volljährig ist, hat sein fauler Onkel Ruppert die Leitung übernommen. Der hat aus dem einst so florierenden Hotel eine Rumpelbude werden lassen, die jedoch eine Menge versteckter Winkel, dunkler Korridore und ungelüfteter Geheimnisse birgt. Eines dieser Geheimnisse ist das "Magische Auge", nach dem Warrens Tante Annaconda und eine Menge skurriler, plötzlich auftauchender Hotelgäste suchen.



Niemand weiß, was es ist, wie es aussieht, doch alle wollen es haben, denn: Wer es findet, so die Legende, kann die Welt beherrschen. Das rasante Abenteuer mit seinen fantastischen schwarz-weiß-roten Illustrationen, die manchmal an alte Kupferstiche erinnern, ist eine schaurig schöne Gruselgeschichte mit einigen überraschenden Wendungen und voller kleiner, aber feiner gestalterischer Details.