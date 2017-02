Die Kulturindustrie, die sich an eine Masse von Konsumenten wendet, der die komplexen, spezialisierten Kulturtechniken zum größten Teil fremd sind, ist gehalten, vorfabrizierte Effekte zu verkaufen, zusammen mit dem Produkt die Gebrauchs-bedingungen bereitzustellen und mit der Botschaft auch die Reaktion vorzuschreiben, die sie auslösen soll. Umberto Eco in "Kitsch und Massenkultur"

Bekannte Gefühle in bekannten Mustern

Kitsch und triviale Kunst, so umreißt es der Philosoph Umberto Eco, sollen die Menschen erbauen und unterhalten. Anders als in der Avantgarde-Kunst bietet der Kitsch eine Aneignung der kurzen Wege: Bekannte Gefühle werden mit bekannten Mustern aufgerufen, so dass der Hörer, Leser oder Zuschauer sich seelisch austoben kann. "Schnulzen" in Rock und Pop folgen einfachen und vielfach erprobten Melodiebögen, Blockbuster-Filme erzeugen Spannung über wohlbekannte und tausendmal erprobte Erzählstrategien: Das unerklärliche Grauen bricht ein, die Guten kämpfen gegen das Böse, und oft gewinnen am Ende die, die sich nicht unterkriegen lassen und an die Liebe glauben.

So glauben Sie mir doch, Fräulein Ingrid – nichts steht unserer Liebe im Wege! Glauben Sie nicht, was man über mich erzählt, das sind alles nur böse Gerüchte, gestreut von Fräulein Heidemarie, die unserer beider Liebe zerstören will!

Schlichte Handlungsfolgen in vielfältiger Gestalt

Schriftstellerin Hedwig Courths Mahler (1867-1950) Bildrechte: dpa So oder ähnlich klingt es in der Trivial-Literatur, in unzähligen Arzt- oder Liebesromanen, in denen bekannte Dramaturgien wieder und wieder durchgespielt werden. In den Romanen einer Hedwig Courths-Mahler, einer Rosamunde Pilcher oder eines Heinz G. Konsalik bis zu denen der Gegenwart, den "Fifty Shades of Grey" etwa. Schlichte Handlungsfolgen in vielfältiger Gestalt, die aber immer auf einfach zu übersetzende Effekte und Resultate hin entworfen sind.

Die US-amerikanische Autorin E. L. James hat die "Fifty Shades of Grey"-Trilogie geschrieben, die auch verfilmt wurde. Bildrechte: dpa Natürlich klingt ein im Sado-Maso-Milieu angesiedelter Roman von heute anders als eine Herz-Schmerz-Geschichte der Hedwig-Courths-Mahler, bestimmte Koordinaten aber wiederholen sich. Egal ob Courths-Mahler oder E. L. James (Autorin der "Fifty Shades of Grey"-Romane) – diese Geschichten wollen vom Leser weniger entschlüsselt und ergründet werden, sie wollen vielmehr im Modus der spontanen Anteilnahme oder Entrüstung, der Identifikation oder Ablehnung gelesen werden.



Zugleich spielen viele zeitgenössische Künstler auch mit diesen Zuschreibungen; sie vermischen Triviales und Experimentelles und provozieren somit ein Publikum, das sich genau in diesen Grenzen eingerichtet hat: Was ist Kitsch, was ist Kunst? In Filmen der Coen-Brüder etwa oder in den Romanen eines Christian Kracht werden diese Grenzen aufgebrochen, denn alles – Kitsch und Kunst – gehört zu unseren Erfahrungen und kann raffiniert weitergesponnen werden.

