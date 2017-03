Über die Staatlichen Kunstsammlungen Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zählen neben dem Pariser Louvre, dem Metropolitan Museum New York, den Vatikanischen Museen, der Berliner Museumsinsel und der Eremitage in St. Petersburg zu den bedeutendsten Museen der Welt. Sie verwahren in 14 Einrichtungen rund 1,5 Millionen Kunstwerke - von Gemälden, Grafik und Skulpturen über Preziosen, Möbel, Waffen und Porzellan bis zu Volkskunst und Ethnographie.



Besonders berühmt sind die Gemäldegalerie Alte Meister, die Schatzkammer Grünes Gewölbe und die Porzellansammlung. Der Ursprung der SKD liegt in der 1560 gegründeten Kunstkammer, deren Bestand im 18. und 19. Jahrhundert um Kunstschätze und Kuriositäten aus aller Welt vermehrt wurde. Wie andere höfische Sammlungen dezimierten Kriege, Verkäufe, Verpfändungen, Diebstahl oder Einschmelzung die Bestände.



1945 brachte die sowjetische Armee Tausende Objekte gen Osten, Mitte der 50er-Jahre kehrte das meiste davon zurück. Seit der Wende werden die Museen mit Millionenaufwand rekonstruiert. Zudem ist das Gerhard-Richter-Archiv eine Institution der SKD. Es wurde 2006 mit Unterstützung des aus Dresden stammenden Malers gegründet. Richter gehört zu den bedeutendsten Gegenwartskünstlern. In enger Zusammenarbeit mit seinem Atelier in Köln trägt das Team seitdem Material zum künstlerischen Leben Richters zusammen.