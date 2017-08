"Das wäre auch Claas Danielsen passiert", meint Skadi Jennicke mit Blick auf einen höheren Mindestlohn, der neuerdings zu zahlen ist. Diesen Fakt, so die Kulturbürgermeisterin, könne man nicht Leena Pasanen, der Festivaldirektorin, die seit 2015 im Amt ist, anlasten.

Skadi Jennicke, Kulturbürgermeisterin von Leipzig Bildrechte: DiG/trialon Zumindest sei das ein Grund dafür, warum das Festival in den Jahren seit sie Chef ist, 2015 und 2016, in die roten Zahlen gerutscht sei. Ungünstige Rahmenbedingungen bei der Fördermittelvergabe und bei der Abrechnung gehörten auch dazu. Am Ende sei ein "strukturelles Defizit durch den Übergang von einer auf die andere Direktion entstanden", resümiert Jennicke. Und will den Blick lieber nach vorne richten. Das Festival sei nämlich ein "wichtiger Baustein der kulturellen Identität der Stadt". Besonders freue sie das starke Publikumsinteresse. Es sei mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren "sehr, sehr jung" und nach Amsterdam das wichtigste Dokumentarfilmfestival weltweit. Womit hier auch eine Ziel- und Aufgabenstellung umrissen wäre.

Mehr Geld

Damit das so bleibt, will die Stadt mehr Geld lockermachen. Für das 60. Jubiläumsfestival 2017 will die Stadt "einmalig" 230.000 Euro zusätzlich zu den 420.000 Euro geben, um die Finanzen wieder in den Griff zu kriegen. 2018 und 2019 sollen es dann pro Jahr 100.000 Euro sein; 2020 dann 120.000 Euro. So lautet die aktuelle Beschlussvorlage, die Jennicke am Mittwoch vorgestellt hatte. Durch das zusätzliche Geld will man eine bessere Personalstruktur gewährleisten, in der kontinuierlicher und damit auch professioneller gearbeitet werden kann.

Wirtschaftlicher Sachverstand und Aufsichtsrat

Leena Pasanen, Intendantin des DOK Leipzig Bildrechte: MDR/János Krüger In den letzten Monaten hatte die Stadt die Leipziger DOK-Filmwochen GmbH genau geprüft und "Optimierungsbedarf im Unternehmen" festgestellt. Im Resultat ist jetzt eine Stelle ausgeschrieben. Gesucht ist eine "kaufmännische Leitung", die auch Prokura haben wird. So soll Frau Pasanen in ihrer "Geschäftsführerverantwortung ein Stück weit deutlicher und erkennbarer unterstützt werden", betont Jennicke. Auch Sponsoring und Pressearbeit sollen verbessert werden. Ebenso die interne Kommunikation, was auch daran läge, dass die Finnin Pasanen immer noch Schwierigkeiten habe, deutsch zu sprechen. Leena Pasanen habe der Stadt aber ein Konzept für eine bessere strukturelle Aufstellung des Festivals vorgelegt.



Außerdem will die Stadt einen "kleinen Aufsichtsrat etablieren", um das Unternehmen enger an die Stadt und den Stadtrat anzubinden. Jennicke bedauert, dass es diesen "Kontrollmechanismus" bis jetzt nicht gab: "Vielleicht hätte er geholfen, in der Vergangenheit manches etwas eher zu erkennen".

Künstlerische Autonomie

Unterm Strich bekennt sich die Stadt also zu Leena Pasanen, trotz Finanzmisere und umstrittener Personalpolitik. Nach dem letzten Festivaljahrgang hatte Pasanen den Vertrag mit der Programmchefin Grit Lemke nicht verlängert. Das war in der Szene sehr kritisch kommentiert worden. Lemke gilt als gut vernetzte Expertin, die immer auch die Tradition des Festivals im Blick hatte und mit ihren Programmen Brücken ins Heute baute.



Für Skadi Jennicke falle diese Entscheidung allerdings ins "Hoheitsgebiet" einer Direktorin. Allerdings: "Wir erwarten den künstlerischen Erfolg des Programms". Das Jubiläumsfestival startet am 30. Oktober. Am Wochenende davor gibt es eine Art Prolog. Da wird die Festivalgeschichte gefeiert. DOK Leipzig ist das älteste Dokumentarfilmfestival der Welt.