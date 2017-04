Sinn- und Glaubensfragen Sünde und Gnade - alles überholt?

Was Martin Luther damals in die Begriffe von Sünde und Gnade fasste, sei auch heute noch aktuell, meint der Reformationshistoriker Volker Leppin. Die Sünde sei der Egoismus, die Ichbezogenheit des Menschen, in Luthers Worten das "Hineingedrehtsein in uns selbst". Aus dieser Selbstbezüglichkeit könne sich der Mensch nicht durch eigene Leistungen befreien.