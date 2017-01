In seiner jetztigen Form sei der russische P.E.N. nicht mehr ernst zu nehmen, so Haslinger weiter. Er glaubt, dass solche starken Akte manchmal notwendig seien und manchmal sogar mehr bewirken, als der Versuch einer Diplomatie im Hintergrund. "Das hat den ganzen Vorgängen Öffentlichkeit verschafft. Das hat den Fall Oleg Senzow noch einmal in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerückt.", sagte Haslinger. Der Filmemacher Senzow wurde 2015 wegen "Terrorismus" zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt. Dagegen zu protestieren, so Haslinger, dürfe sich der russische P.E.N. tatsächlich nicht zu schade sein. Das gehöre zu seinen ureigensten Aufgaben.

Swetlana Alexandrowna Alexijewitsch wurde am 31. Mai 1948 in Stanislaw in der ehemaligen Ukrainisch Sozialistischen Sowjetrepublik geboren und wuchs in Weißrussland auf. Sie studierte bis 1972 Journalistik an der Universität in Minsk und arbeitete danach für Zeitungen und als Lehrerin, später als Korrespondentin. Als Schriftstellerin bekannt wurde Alexijewitsch mit ihrem Buch "Der Krieg hat kein weibliches Gesicht" (1983). In ihren Werken, die sie in Russisch schreibt, verwebt sie immer wieder reale Interviews und Schicksale.