Es ist ja nicht nur Ungarn, da ist es am sichtbarsten, aber in Polen ist es nicht anders, in Tschechien zum Teil, aber wenn man noch weiter geht, in die Ukraine, nach Russland dann ist es ganz extrem, und die Türkei fällt ja heute dadurch auf, dass sie zum größten Gefängnis für Journalisten geworden ist. Wir sitzen mitten drin und versuchen noch, das Fähnlein hoch zu halten. Uns fallen aber auch in Deutschland Menschen - und nicht zu knapp - in den Rücken.

Sergej Lochthofen, Publizist