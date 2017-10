Eine "Maischberger"-Sendung Mitte Juli, die Gäste diskutieren den G20-Gipfel in Hamburg – unter ihnen auch CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach, der die Show allerdings vorzeitig verlässt. Dem voran ging ein Streit mit der Journalistin Jutta Ditfurth.

Bosbach ist einer der meisteingeladenen Talkshowgäste. Das belegt Medienjournalist Jens Schröder mit einer eigenen Statistik: Seit circa fünf Jahren dokumentiert er die Gästelisten von "Anne Will", "hart aber fair", "Maischberger" und "Maybrit Illner". Schröders Bilanz fällt nüchtern aus:

"Es sind tatsächlich in all den Jahren häufig dieselben Leute, die vorne sind. Drei Jahre lang war Wolfgang Bosbach immer mit auf Platz eins, zweimal auch ganz allein auf Platz eins. Es sind aber auch Leute wie Thomas Oppermann oder Sahra Wagenknecht oder Jürgen Trittin."

Jens Schröder, Medienjournalist

Die meisten Gäste sind Spitzenpolitiker. Ab und zu finden sich in Schröders Listen aber auch Experten - Netzaktivist Sascha Lobo zum Beispiel schaffte es im Jahr 2016 auf Platz acht. Aber nicht nur die immer gleichen Gäste seien ein Problem, meint Autorin und Kultur-Agentin Heike-Melba Fendel. Die gesamte Struktur der Talkshows sei überarbeitungswürdig:

"Denn die Talkshows sind ja ein bisschen wie Kasperle-Theater aufgebaut. Man hat zugewiesene Rollen: Der ist für das, die ist für das, der ist für das. Also wenn ein Thema verhandelt wird, werden ja auch die Positionen quasi den Gästen zugewiesen, beziehungsweise die werden so gecastet, muss man auch sagen. Also wie Schauspieler gecastet werden, damit bestimmte Positionen in der Sendung auch vertreten sind und damit das Ganze konfrontativ wird."

Heike-Melba Fendel, Kultur-Agentin und Autorin

Den Vorwurf erhebt auch Jutta Ditfurth – die Ex-Grünen-Politikerin, die Wolfgang Bosbach bei "Maischberger" zur Weißglut trieb: Talkshows seien inszeniert – so werde sie selbst regelmäßig zu linken Themen eingeladen. Für Heike-Melba Fendel sitzen auch viel zu wenige Frauen in den Shows.

"Eine Frau zu akquirieren kann ein bisschen umständlicher sein, als einen Mann zu akquirieren. Männer sind entschlussfreudig, sagen schnell zu – oder, wie man aus den Redaktionen hört, Herr Kubicki sagt nur: Um wie viel Uhr muss ich in der Maske sein? Und will gar nicht erst wissen, wer sonst in der Sendung ist oder was sogar das Thema ist, so heißt es."

Heike-Melba Fendel, Kultur-Agentin und Autorin

"hart aber fair" mit Moderator Frank Plasberg Bildrechte: WDR/Klaus Görgen 2013 hat Fendel ehrenamtlich in Talkshow-Redaktionen gearbeitet. Sie sagt, sie habe mehr weibliche Gäste gewinnen wollen - und aufgeben müssen. Die meisten Frauen passten nicht zu der "Hauruck-Mentalität", meint Fendel. Politikerinnen wie Sahra Wagenknecht oder Katja Kipping seien Ausnahmen – ebendiese nennt Medienjournalist Jens Schröder hingegen als Beleg für Gleichberechtigung. Was wirklich fehle, seien Experten, meint er:

"Also wirklich Wissenschaftler, Leute, die sich mit einem Thema objektiv sehr gut auskennen und vielleicht dann eine gewisse Sachlichkeit und mehr Spannung eigentlich noch in so einen Talk reinbringen könnten als die üblichen Parteipolitiker, bei denen man von vornherein eigentlich weiß, dass sie sich streiten und warum sie sich streiten – völlig unabhängig von Thema, das eigentlich besprochen werden soll."

Jens Schröder, Medienjournalist

Auch sogenannte Townhall-Meetings würde er gerne öfter sehen – Sendungen wie im Wahlkampf, schwärmt Schröder, bei denen Politiker sich jeweils allein dem Publikum stellen müssen:

"Und nicht immer Journalisten! Und sich eben auch nicht dann so eine Kabbelei zwischen verschiedenen Politikern entwickelt – sondern wo die Politiker dann auch wirklich konkrete Fragen aus der Bevölkerung beantworten müssen. Vielleicht sollte man das einmal pro Monat oder so auch ausprobieren – statt der üblichen Talks, die natürlich ein bisschen ausgelutscht sind vom Konzept her."

Jens Schröder, Medienjournalist