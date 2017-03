Rückblende: Raimund von Stillfried wandert im 19. Jahrhundert von Österreich nach Mexiko aus, um für den damaligen Kaiser Maximilian zu arbeiten. Dort bekommt er eine Kamera. Als in Mexiko die Revolution ausbricht und Kaiser Maximilian ermordet wird, setzt Raimund von Stillfried mit einer Segelflotte nach Japan über und lässt sich dort mit einem eigenen Fotostudio nieder. So macht der adlige Abenteurer eine sagenhafte Karriere.

In Japan stößt er erstmals auf Menschen, die sich farbenprächtige Bilder auf den Körper tätowieren lassen. Raimund von Stillfried wird schließlich Hoffotograf des Kaisers von Japan, fotografiert Sumo-Ringer, Geishas und auch viele tätowierte Leute im Volk: Prostituierte und Arbeiter etwa. Sie alle knüpfen an eine lange Tradition an, die bis ins 3. Jahrhundert zurückreicht: an die Kunstform "Irezumi", was aus dem Japanischen übersetzt so viel wie "Tinte einbringen" bedeutet.