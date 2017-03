Die Schweizer Mezzosopranistin Geneviève Tschumi hat den Preis der Mitteldeutschen Barockmusik gewonnen. Das teilte die Internationale Telemann-Gesellschaft in Magdeburg am Samstagabend mit. Demnach hatte sich die 28-Jährige in der dritten und letzten Wettbewerbsrund unter sechs Sängerinnen durchgesetzt. Tschumi studiert derzeit an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Sie erhielt auch den Sonderpreis eines Konzertes bei den Magdeburger Telemann-Festtagen 2018 sowie den Sonderpreis eines Konzertes beim Bachfest Leipzig 2018. Der Preis der Mitteldeutschen Barockmusik ist mit 7.500 Euro dotiert.