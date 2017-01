T.C. Boyle - zu seinen bekanntesten Romanen gehören "Willkommen in Wellville", "Grün ist die Hoffnung" oder "América". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Die Terranauten" nennt T.C. Boyle seinen neuen Roman, der auf einer wahren Geschichte beruht. Anfang der 90er Jahre startete in den USA das von einem texanischen Ölmilliardär finanzierte Experiment "Biosphäre 2" – eine Art Raumstation auf der Erde, in der acht Menschen auf einer zwei Fußballfelder großen Fläche 24 Monate lang das Leben als Selbstversorger üben sollten. Autark mit Tieren, Pflanzen, einem eigenen kleinen Ozean mit Korallenriff, Regenwald und simulierten Gezeiten.



Sogar der Sauerstoff wurde selbst produziert. Bis dem Projekt nach einem Jahr buchstäblich die Luft ausging. Dieses Experiment: Vier Männer, vier Frauen in einer Art freiwilliger Gefangenschaft fand T.C. Boyle so interessant und reizvoll, dass er es als Romanstoff erneut zum Leben erweckte.