Die Gewinner des diesjährigen Theaterpreises des Bundes stehen fest. Wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters am Montagvormittag in Berlin mitteilte, hat die von ihr berufene Jury aus insgesamt 131 Bewerbungen acht Gewinner ausgewählt. Darunter sind auch drei Theater aus Mitteldeutschland: Das Theater Naumburg, das Theater Junge Generation Dresden (TJG) und das Theater & Philharmonie Thüringen Gera/Altenburg. Die Verleihung des Theaterpreises findet am 6. Juli im Theater der Altmark Stendal statt.



Zu den weiteren Gewinnern gehören das E. T.A. Hoffmann Theater in Bamberg, das Lichthof Theater in Hamburg, das Tanzhaus NRW in Düsseldorf sowie die Sophiensäle und die Schaubude in Berlin. Kulturstaatsministerin Grütters lobte die Qualität der Bewerber und begründete die Entscheidung der Jury so:

Kulturstaatsministerin Monika Grütters Bildrechte: IMAGO Auszeichnen konnten wir ein breites Spektrum an Preisträgern, das exemplarisch für die Vielfalt der Theaterlandschaft Deutschland steht: Es wurden Bühnen ausgewählt, die auf ihre je eigene Art 'Welttheater' sind, die ungewöhnliche Kooperationen eingehen, mit Mut, Witz, aber auch Risiko spielen und so ihre Stadtgesellschaften mitprägen. Monika Grütters, Kulturstaatsministerin

"Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander"

Es seien oft gerade kleinere Theater, "die mit experimentellen Theaterformen und breitem Spartenspektrum einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander leisten und so große Sichtbarkeit erreichen", so Grütters weiter. Konkret heißt es in der Begründung der Jury: "Die Theater und Philharmonie Thüringen (TPT) ist ein 'Theater der Welt' jenseits der Metropolen. Ein Ort, an dem Schauspieler*innen aus Burkina Faso, der Türkei, Österreich, Deutschland, Rumänien und Griechenland zusammenkommen – und das nicht bloß kurzzeitig im Rahmen eines Gastspiels, sondern als festes Ensemble."

Blick in den Generator, den Nachbau des historischen Schaltraums des Kraftwerks, der Bühnenexperimente zulässt Bildrechte: MDR/Stefan Petraschewsky Am Theater der Jungen Generation Dresden (TJG) lobte die Jury, dass es sich dabei um ein Kinder- und Jugendtheater handele, "das sich einer klassischen Definition widersetzt. Wer als Erwachsener das auf internationale Projekte und Forschungsschwerpunkte angelegte Programm in die Hände bekommt, will am liebsten gleich selbst dorthin. Seine künstlerischen Themen sind dezidiert gegenwartsbezogen, ohne die Komplexität der derzeitigen Fragen, Probleme und Verwerfungen zu leugnen. Ein Programmschwerpunkt beschäftigt sich mit Theater und digitalen Medien. Im Generator, einer Rauminstallation, die im Studio des neu bezogenen Spielorts Kraftwerk Mitte errichtet wurde, findet Demokratieforschung statt."

Theater Naumburg Bildrechte: IMAGO Das Theater Naumburg wurde ausgezeichnet, weil es "als kleinstes Stadttheater Deutschlands ein Programm für alle Generationen" entwickele. Mit dem Preis sollen das Engagement des Theaters und der Mut der Kommune gewürdigt werden, ein eigenes Ensemble aufzubauen, "in Zeiten, in denen eher über Ensemble- und Theaterschließungen nachgedacht wird".

Über den Theaterpreis des Bundes

Ziel des Theaterpreises ist es, auf kleinere und mittlere Bühnen aufmerksam zu machen und ihre künstlerische Arbeit zu fördern. Er wird vom Bund in Zusammenarbeit mit dem Zentrum Bundesrepublik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts (ITI) vergeben. Der von Monika Grütters berufenen Jury gehören die Kulturjournalisten Detlef Brandenburg, Dorte Lena Eilers und Georg Kasch sowie die Dramaturgin Juliane Votteler und die Theaterwissenschaftlerin Stefanie Wenner an.



Das Preisgeld des Theaterpreises wird aufgeteilt: Das Lichthof Theater in Hamburg erhält 50.000 Euro; alle weiteren Gewinner ein Preisgeld in Höhe von jeweils 115.000 Euro. Die Höhe bemisst sich am in der Auslobung festgehaltenen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Diese orientiert sich an der Höhe der öffentlichen Förderung der ausgezeichneten Theater.