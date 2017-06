Die Schauspieler und Hollywood-Größen Bette Midler und Kevin Kline haben den Tony Award gewonnen. Midler wurde für ihre Titelrolle in dem Musical "Hello Dolly" ausgezeichnet, Kline als bester Schauspieler in dem Theaterstück "Present Laughter". Die Verleihung des wichtigsten Theaterpreises der Welt fand am Sonntagabend in der Radio City Music Hall in New York statt. Bette Midler bedankte sich bei der Jury mit den Worten: