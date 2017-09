200. Geburtstag des Dichters Theodor Storm - Romantiker und Realist

Am 14. September 1817 wurde in Norddeutschland der Dichter Theodor Storm geboren. Aus gutem Hause stammend, schrieb schon er als junger Mann Gedichte. Später wurde Storm vor allem mit seiner Novelle vom Schimmelreiter zu einem der wichtigsten Schriftsteller in einer Zeit, die in das romantische Literaturverständnis mehr und mehr die Positionen eines poetischen Realismus einbrachte.