"Toni Erdmann" soll in den USA neu verfilmt werden. Wie das Branchenmagazin Variety mitteilt, hat sich die Produktionsfirma Paramount Pictures die Rechte am Remake gesichert. Die männliche Hauptrolle werde dabei der 79-jährige Schauspieler Jack Nicholson übernehmen.

Schauspieler Jack Nicholson Bildrechte: dpa

Die weibliche Hauptrolle in der Tragikomödie um einen Vater und seine entfremdete Tochter soll die Schauspielerin Kristen Wiig spielen. Wiig war zuletzt mit "Ghostbusters" im Kino zu sehen. Nicholson hat seit 2010 nicht mehr an einem Film mitgewirkt. Im deutschen Original spielen Sandra Hüller und Peter Simonischek die Hauptrollen. Die deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin Maren Ade soll als Produzentin bei der Neuverfilmung dabei sein. Wer die Regie übernimmt, stehe noch nicht fest.



"Toni Erdmann" ist als bester fremdsprachiger Film für einen Oscar nominiert. Die Oscars werden am 26. Februar in Los Angeles verliehen. Bereits punkten konnte der Film beim Europäischen Filmpreis in Breslau, wo er insgesamt fünf Preise abräumte, unter anderem für den besten Film und die beste Regie. Zudem war "Toni Erdmann" auch für die Golden Globes in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert, ging jedoch leer aus.