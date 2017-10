Die junge Modedesignerin Sarah Gwiszcz fertigt Kleidung im Stil sorbischer Trachten. Im brandenburgischen Lübbenau hat sie ihr eigenes Modelabel gegründet: Wurlawy, das heißt so viel wie "wilde Spreewaldfrau". Schon seit Jahren lässt sich Sarah für ihre Kollektionen von der Kleidung ihrer Heimat inspirieren. Die Spreewaldtracht ist dabei besonders bekannt für ihre weißen Hauben, die an den Seiten des Kopfes weit abstehen.

Traditionelle Trachten vermitteln ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ein Phänomen, das auch aus anderen Bereichen der Mode bekannt ist, sei es beim Gruppenidentität stiftenden Punk-Styling oder dem Herrenanzug der aktuell angesagten Marke als Symbol der vermeintlichen Oberschicht.



Tracht und Mode haben mehr gemeinsam, als man zunächst denkt, so Heike Becker. Sie lehrt Modedesign an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle. Schon früher orientierten sich Trachten an Trends. Genauso bedient sich die Mode aus dem Fundus des Vergangenen.