Wissen Sie, dass hier mal 'ne Tripperburg drin war zu DDR-Zeiten? Doris im Feature "Tripperburg", damals 16

Die "Tripperburg" von einst ist heute ein schickes Fitnesscenter, mitten in der Altstadt Rostocks gelegen, zwischen Post und Rathaus. Doris erinnert sich genau, wie sie 1968 dort hinter Gittern landete. Damals war sie 16 und wieder mal vor ihrem prügelnden Vater geflohen. Polizisten griffen sie auf und lieferten sie in der "Tripperburg" ab. Mit den Folgen kämpft sie bis heute.

"Tripperburg"? So hießen die geschlossenen Stationen zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten zu DDR-Zeiten kurz und derb im Volksmund. Es gab sie nicht nur in Rostock, sondern auch in Berlin, Leipzig, Halle oder Erfurt. Zwangseingewiesen wurden Frauen, deren Lebensstil nicht DDR-konform war, die als "Personen mit häufig wechselnden Geschlechtspartnern (HwG)" und "Arbeitsbummelantinnen" denunziert worden waren. Landen konnten dort aber auch schon 12-jährige Mädchen, die von zu Hause oder aus einem Heim ausgerissen waren. Die Polizei lieferte sie als "Herumtreiberinnen" ein. Dokumentiert sind auch Fälle, in denen überforderte Eltern die Tochter selbst in einer "Tripperburg" abgaben.

"Das war jeden Morgen das Schlimmste"

Während sich an Gonorrhoe erkrankte Männer ambulant behandeln lassen konnten, wurden in dem Land, das sich die Gleichberechtigung auf die Fahnen geschrieben hatte, zwischen 1961 und 1989 tausende Frauen - ob geschlechtskrank oder nicht - auf geschlossenen Venerologischen Stationen interniert: mit Gitterstäben vor den Fenstern, ohne Hofgang, ohne Besuchsrecht. Sie bekamen einen Anstaltskittel und mussten täglich eine gynäkologische Untersuchung über sich ergehen lassen, absichtlich grob und über vier bis sechs Wochen, auch wenn der Abstrich auf Gonorrhoe, also Tripper immer wieder negativ ausfiel.

Jeden Tag antreten zur täglichen Vergewaltigung, so kam ich mir vor. Das war jeden Morgen das Schlimmste. Elfriede im Feature "Tripperburg", damals 15

Vielfach gehörten "Fieberspritzen" zur Zwangs-Prozedur, um den Ausbruch der angeblich schlafenden Krankheit zu triggern.

"Disziplinierung durch Medizin" in Halle

Verfallen steht die einstige Poliklinik Mitte in der Altstadt von Halle/Saale. Bildrechte: dpa Dass dieses Kapitel der DDR-Geschichte überhaupt noch in den Blickpunkt rückt, ist den Forschungen des Medizinhistorikers Florian Steger zu verdanken. Die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Sachsen-Anhalt, Birgit Neumann-Becker, erteilte ihm und seinem Kollegen Maximilian Schochow 2013 den Auftrag, den Alltag auf der Venereologischen Station der Poliklinik Mitte in Halle zu beleuchten. Auf dieses Thema brachte sie wiederum Heidi Bohley vom Hallenser Verein "Zeit-Geschichte(n), der Betroffene bereits Jahre zuvor von ihren Leidensgeschichten berichtet hatten.

Seite 3 der Hausordnung der ehemaligen Poliklinik Mitte in Halle Bildrechte: MDR/Poliklinik Mitte Halle Steger wertete unzählige Archivquellen aus und sprach mit Dutzenden Zeitzeugen, darunter auch Ärzte und Klinikpersonal. Danach stand für ihn fest, dass nur etwa 20 bis 30 Prozent der zwangseingewiesenen Frauen tatsächlich geschlechtskrank waren. Der Titel seiner ersten im Mitteldeutschen Verlag veröffentlichten Studie deutet an, was das Ziel der Einweisungen war: "Disziplinierung durch Medizin". In Halle standen die zu ergreifenden Maßnahmen sogar in der Hausordnung. Steger zufolge gingen sie bis zum Kahlscheren, Zwangs-Tätowieren oder nächtlichem Ausharren auf einem Hocker. Der alptraumhafte Erleben sollte die Mädchen und Frauen auf die sozialistische Bahn bringen.

"Paternalisitische Biopolitik"

Florian Steger war bis 2016 Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Uni Halle, heute lehrt und forscht er in Ulm. Bildrechte: dpa Dabei - so merkt Steger an - standen die unsäglichen Methoden nicht nur in Halle, wo ein nur sadistisch zu nennender Klinikdirektor am Wirken war, der später versetzt wurde, im Widerspruch zum DDR-Recht. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg streng gegen Geschlechtskrankheiten wie Gonorrhoe oder Syphilis vorgegangen wurde, war in Ost und West nichts Ungewöhnliches. Die Angst vor Ansteckung und Ausbreitung war groß. Nur unterschieden sich die Methoden der Besatzungsmächte deutlich, merkt Steger an. Die Unterbringung in geschlossenen Abteilungen sollte aber auch in der DDR das letzte Mittel sein. Zudem sei in der "Verordnung zur Verhütung und Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten", die sich aus den Maßgaben der Sowjetischen Militäradministration herleitete und 1961 in Kraft trat, von "Personen" und nicht von Frauen die Rede.

Den Jahrzehnte währenden Rechtsbruch erklärt sich Steger mit einem schrägen Bild von der Frau, auf die kein Verlass sei, die also zwangseingewiesen und nun sozialistisch zum neuen Menschen umerzogen werden muss: "Paternalistische Biopolitik". Über die traumatischen Erlebnisse zu sprechen, das war den Mädchen und Frauen zu DDR-Zeiten verboten. Danach hinderte viele die Scham oder die Furcht, andere würde mit dem Finger auf sie zeigen und sagen, sie seien aufgrund ihres "asozialen" Lebenswandels zu Recht weggesperrt worden. So sind die Betroffenen - bis auf drei Ausnahmen - bis heute nicht rehabilitiert. Die damit verbundene Anerkennung, dass der Freiheitsentzug damals rechtsstaatswidrig war, ist wiederum die Voraussetzung für den Anspruch auf eine Entschädigung. Die Betroffenen müssten dann aber noch nachweisen, dass ihre Traumatisierung auf den Zwangsaufenthalt zurückzuführen ist.

Weißt Du, ich fühle mich auch irgendwo befreit. Ich fühle mich befreit von dieser Schuld - was heißt Schuld? - von diesem Makel, dass ich asozial … - ich habe auch keinen asozialen Weg eingenommen. Also ich bin meinen Weg gegangen. Susanne im Feature "Tripperburg", damals 16 - heute 62. Sie beantragte Einsicht in ihre Patientenakte, aus der hervorgeht, dass sie nie geschlechtskrank war, als Einweisungsgrund ist "Herumtreiberei" genannt. Sie war damals wegen der Konflikte mit dem Stiefvater von zu Hause weggerannt. Susanne, die im öffentlichen Dienst arbeitete, kämpft um ihre Rehabilitierung.

Politik und Rechtssprechung vs. Stand der Forschung?

Heidi Bohley, Schwägerin von Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley und Mitgründerin des Vereins "Zeit-Geschichte(n)" e.V. hörte von den Leidensgeschichten und machte sie bei der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Sachsen-Anhalt, Birgit Neumann-Becker, zum Thema. Hier passiert sie den Gedenkstein für die Insassinnen in Halle, von dem im Januar 2017 gewaltsam die Gedenkplakette entfernt wurde. Bildrechte: dpa Steger stellt immer wieder klar, dass es sich bei den Frauen nicht um Prostituierte handelte, sondern um Mädchen und Frauen, die anders lebten, als es der Staat vorsah, und deswegen malträtiert wurden. Inzwischen weitete er seine Forschungen auf die ganze DDR aus und untermauerte, dass das Vorgehen in der Poliklinik Halle-Mitte kein Einzelfall war.



In ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Grünen zur "Aufarbeitung von Misshandlungen auf den geschlossenen Stationen zur Behandlung von Geschlechtskrankheiten in der DDR" bleibt die Bundesregierung im Sommer 2016 weit hinter dem Stand der Forschung zurück:

"Es ist bisher nicht hinreichend aufgeklärt, ob die Poliklinik Mitte in Halle (Saale) ein Einzelfall war. Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen | 14.07.2016

Die Plakette ist wieder dran. Bildrechte: dpa So sieht sich Steger noch lange nicht am Ende seiner Recherchen, die Belege für das Schicksal der betroffenen Frauen liefern. Seinen Hochrechungen zufolge könnten es 100.000 sein. In der einstigen "Tripperburg" von Rostock deutet heute nicht mehr viel auf dieses lange beschwiegene Kapitel DDR- Geschichte. In Halle erinnert seit 2015 immerhin ein Gedenkstein an das Schicksal der Insassinnen in der Poliklinik-Mitte. Das war offenbar nicht allen recht. Steger erzählt, dass die Gedenkplakette im Januar 2017 gewaltsam vom Stein entfernt, inzwischen aber wieder ersetzt wurde. Eine Reaktion der Politik steht noch aus. Damit rechnet Steger nicht mehr vor den Bundestagswahlen.

"Verordnung zur Verhütung und Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten" | 1961 Dieses Gesetz sah ein mehrstufiges Verfahren vor. Eine Zwangseinweisung mit Hilfe der Polizei stand ganz am Ende. Zuvor hätten sich, Kranke und Krankheitsverdächtige, wie es hieß, einer ambulanten Untersuchung oder Behandlung verweigern müssen. Dann wären sie zu einer stationären Behandlung in einem normalen Krankenhaus aufgefordert worden. Erst wenn Geschlechtskranke sich auch dieser Aufforderung entzogen hätten, wäre eine Zwangseinweisung in eine solche Anstalt in Frage gekommen. Aus dem Feature: "Tripperburg"